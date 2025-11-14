Ogień, smak i emocje – wyjątkowe doświadczenia kulinarne w restauracji Klonn

Za tą filozofią stoi szef kuchni Klonnu, od lat ambasador marki Josper.

– Ogień ma w sobie coś pierwotnego, coś, co budzi emocje i wspomnienia. To on wydobywa z produktów ich prawdziwy charakter. W Klonnie chcemy, żeby nasi goście czuli ten moment, gdy dym otula potrawę, a każdy kęs opowiada historię o prostocie i jakości – mówi Adam Anikiel, szef kuchni.

Piec Josper to jedno z najbardziej cenionych urządzeń w profesjonalnych kuchniach. W jego wnętrzu znajduje się palenisko z węglem drzewnym, które rozgrzewa się do nawet 400°C. Potrawy umieszczane są na ruszcie w zamkniętej komorze, dzięki czemu ciepło i dym krążą wokół dania, otulając je aromatem i zapewniając idealną soczystość. Efekt to połączenie grillowania i pieczenia, które daje niezwykły rezultat – potrawy są delikatne, równomiernie wypieczone i mają ten charakterystyczny, lekko dymny smak, który na długo zostaje w pamięci.

– Nie gotujemy po to, by imponować techniką. Gotujemy po to, by poruszać. Dla mnie Josper to nie tylko sprzęt, ale narzędzie do opowiadania emocji. Każdy stek, każda ryba czy grillowane warzywo ma w sobie ten pierwotny ślad ognia – dodaje Anikiel.

W karcie restauracji nie brakuje dań, które idealnie pokazują możliwości pieca Josper. Antrykot z jałówki, polędwica Wagyu z Australii czy klasyczny rostbef zachwycają intensywnością smaku, aromatem i miękkością. Odpowiednio dobrane mięso, wysoka temperatura i kontrola nad ogniem sprawiają, że każda porcja to esencja tego, co w kuchni Klonnu najważniejsze – naturalności i jakości.

Do dań z ognia doskonale dopasowano autorską kartę win, za którą odpowiada Oliwia Rybczyńska, Head Sommelier Klonnu. To wina, które nie tylko towarzyszą potrawom, ale z nimi współgrają, podkreślając ich głębię i charakter.

– Ogień zmienia strukturę potraw – nadaje im głębi, słodyczy i wytrawności jednocześnie. Dlatego dobieramy wina, które potrafią z tą intensywnością zagrać. Wyselekcjonowaliśmy butelki, które podbijają dymne nuty, karmelizowane smaki i soczystość mięsa. To duet, który działa perfekcyjnie – mówi Rybczyńska.

W Klonnie spotykają się ogień, wino i emocje – trzy elementy, które tworzą doświadczenie przekraczające codzienne wyobrażenie o kolacji. Tu każdy aromat i każdy kęs przypominają, że najprostsze rzeczy potrafią zachwycić najbardziej.







